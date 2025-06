La Thailandia vieta la vendita di cannabis senza prescrizione medica | negozianti preoccupati

La Thailandia, dopo aver depenalizzato la cannabis nel 2020, ora mette un freno: vieta la vendita senza prescrizione medica, scatenando preoccupazione tra i negozianti. A Bangkok, il famoso “420 Cafe x Booze 21” si adatta alla nuova legge, limitando le vendite a clienti con motivi medici. Un cambiamento che segna una svolta nel panorama della cannabis in Asia, evidenziando come le politiche si evolvano rapidamente e richiedano adattamenti continui.

Nel centro di Bangkok un negozio di cannabis lungo la strada sta subendo l’impatto di una nuova legge thailandese che vieta la vendita di cannabis a chi non ha una prescrizione medica. Il negozio di cannabis “420 Cafe x Booze 21” ora può vendere solo a un gruppo selezionato di clienti che acquistano per motivi medici. Il cambiamento arriva tre anni dopo che la Thailandia è diventata il primo paese asiatico a depenalizzare la pianta. Il nuovo decreto, firmato dal ministro della Salute Somsak Thepsutin all’inizio di questa settimana ed entrato in vigore giovedì, vieta ai negozi di vendere cannabis ai clienti senza prescrizione medica e riclassifica i germogli di cannabis come erba controllata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Thailandia vieta la vendita di cannabis senza prescrizione medica: negozianti preoccupati

In questa notizia si parla di: cannabis - thailandia - vieta - vendita

Scompare in Thailandia e viene ritrovata in Georgia: Bella May Culley bloccata in aeroporto con 14 kg di cannabis e 20 pacchi di hashish. Rischia l’ergastolo - Bella May Culley, una ragazza di 18 anni proveniente da Billingham, scompare durante una vacanza in Thailandia, scatenando l'angoscia della famiglia.

La Thailandia vieta la vendita di cannabis senza prescrizione medica: negozianti preoccupati; Thailandia: passo indietro sull’uso ricreativo di cannabis, consentita solo per scopi medici; La Thailandia torna a criminalizzare la cannabis: un colpo all'industria da oltre 1 miliardo di dollari.

La Thailandia vieta la vendita di cannabis senza prescrizione medica: negozianti preoccupati - (LaPresse) Nel centro di Bangkok un negozio di cannabis lungo la strada sta subendo l'impatto di una nuova legge thailandese che vieta la vendita ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

Cannabis, la Thailandia fa dietrofront: il governo vuole vietarne l’uso ricreativo - la Repubblica - La liberalizzazione della cannabis in Thailandia era iniziata già nel 2018, con la legalizzazione della marijuana soltanto a scopi medici. Lo riporta repubblica.it