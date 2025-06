La Ternana è in vendita anche a pezzi | il comunicato ufficiale di via della Bardesca

La Ternana si prepara a cambiare volto: in vendita anche a pezzi, secondo il comunicato ufficiale di via della Bardesca. La società svela di aver affidato a Carlo Mammarella il compito di valutare la rosa e lo staff attuali, aprendo così a un possibile futuro di trasformazioni. Un capitolo nuovo che potrebbe rivoluzionare l’intera squadra, lasciando i tifosi in attesa di scoprire quali saranno le prossime mosse.

La Ternana è in vendita. Anche un pezzo dopo l'altro. A dirlo è la stessa società di via della Bardesca che, in una nota ufficiale – e abbastanza "criptica" – spiega di avere affidato a Carlo Mammarella, in qualità di direttore sportivo, il compito di "proporre l'attuale rosa e l'attuale staff.

Ternana-Giana Erminio, un solo risultato a disposizione per le Fere. Scatta la vendita biglietti con novità prelazione abbonati - La Ternana di Fabio Liverani affronta un confronto decisivo contro la Giana Erminio, dopo la sconfitta all’andata.

