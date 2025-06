La T Gema | Peroni Fabo Barsotti resta

La storia della Gema Peroni Fabo Barsotti resta, una vicenda di promesse e delusioni che dimostra come anche il talento più brillante possa incontrare ostacoli insormontabili. Dopo un debutto da MVP in Serie B, Mateo Chiarini si è trovata a dover affrontare una realtà diversa, segnando una parentesi difficile nel suo percorso. Ma cosa può insegnarci questa esperienza? Scopriamolo insieme.

Storia di un flop tutt'altro che annunciato. Mateo Chiarini lascia Montecatini Terme, sponda La T Tecnica Gema, dopo appena dieci mesi e un'esperienza in rossoblù non certo esaltante alle spalle. Arrivata l'estate scorsa fresca di investitura a MVP della regular season di Serie B Nazionale 2023-2024, la guardia argentina nativa di Còrdoba non è riuscita a replicare la stagione del suo debutto nel basket italiano. Mantenersi sugli standard di un campionato disputato ai massimi livelli era già difficile di per sé, figuriamoci se si è costretti a saltare più di un terzo delle partite stagionali per infortunio.