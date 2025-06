La Stosa Virtus conferma Guerra | Sono contento mi trovo bene

La Virtus Stosa conferma Filippo Guerra, un vero pilastro per la squadra. La decisione di trattenere il play umbro classe 1997, che ha già dato una svolta decisiva lo scorso dicembre, dimostra quanto siano affiatati staff e dirigenza nella volontà di puntare sulla continuità e sulla crescita. Questa scelta strategica rafforza ulteriormente il progetto della squadra, proiettandola verso nuovi traguardi e successi.

La Stosa mette a segno un colpo da 90. Non si tratta di un nuovo arrivo ma di una conferma fondamentale e fortemente voluta da staff e dirigenza. Filippo Guerra (nella foto), play umbro classe 1997 il cui innesto nella scorsa stagione ha dato una vera e propria scossa alla squadra, indosserà la canotta rossoblù anche nella prossima stagione. Il suo arrivo alla Virtus lo scorso dicembre, coinciso con l'inizio del girone di ritorno della prima fase, ha dato una svolta alla stagione del team di Evangelisti: con lui la squadra rossoblu ha sfiorato l'accesso ai play-off e concluso la stagione con un record complessivo di 18 vittorie e 5 sconfitte.

