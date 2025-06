La storia edificante della virtus bologna

La Virtus Bologna incarna più di una semplice squadra di pallacanestro: è un simbolo di passione, solidarietà e determinazione. La loro recente vittoria per la diciassettesima volta del campionato italiano, culminata nella consegna della coppa ad Achille Polonara, ricoverato in ospedale, testimonia il vero spirito di squadra e l’affetto che unisce cuore e sport. Una storia che ispira e dimostra come la forza del gruppo possa superare ogni ostacolo.

