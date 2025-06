La stilista Victoria Beckham accorcia il caschetto con una spuntata che la riporta ai tempi delle Spice Girls A chi sta bene e come si porta il bob sfilato

anni dei successi delle Spice Girls, rivisitato in chiave moderna e sofisticata. Il suo taglio sfilato e leggero incarna perfettamente lo stile cool e senza tempo che ha sempre contraddistinto Victoria Beckham, confermando ancora una volta il suo ruolo di trendsetter indiscusso. Ma come si porta al meglio il bob sfilato? Scopriamolo insieme!

Se c'è una cosa che Victoria Beckham sa fare, oltre a disegnare abiti, creare perfetti smokey eye e camminare su tacchi altissimi, è dettare tendenze. Anche questa volta non si è smentita: per inaugurare l'estate, l'imprenditrice ha deciso di regalarsi un nuovo taglio capelli che parla chiaro a chi ha nostalgia degli anni 90 e a chi adorava le Spice Girls. Il nuovo bob di Mrs Beckham è un omaggio elegante al caschetto che la rese celebre nei tardi anni '90, quando per tutti era semplicemente la Posh Spice del gruppo. Linee sfilacciate, styling lucido e un mood sofisticato e minimalista.

