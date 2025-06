La sottile arte del non schierarsi Piantedosi snobba il Pride in Ungheria | Io in Irpinia da Aldo Moro

La sottile arte del non schierarsi, incarnata da Piantedosi, si riflette nella sua scelta di snobbare il Pride in Ungheria per visitare l'Irpinia e partecipare a un convegno su Aldo Moro. Una posizione che mette in luce la complessità delle proprie convinzioni e il desiderio di mantenere un equilibrio delicato tra impegni istituzionali e valori personali. Così parlò il Ministro, con quella prudenza di chi sa che…

«Il Pride in Ungheria? Non so per gli altri, ma per quanto mi riguarda ho preferito venire nella mia Irpinia per partecipare a un importante convegno sulla figura dello statista Aldo Moro», Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno Così parlò il Ministro. Con quella prudenza di chi sa che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

