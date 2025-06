La solitudine in coppia | dormire accanto e sentirsi soli

anime lontane, che condividono un letto ma non un cuore. La solitudine in coppia può essere silenziosa e devastante: un senso di vuoto che si insinua tra le mura domestiche, facendo sentire l’unione apparente come un’illusione. Ma come riconoscerla e superarla? Scopriamo insieme i segnali e le strategie per riscoprire la vera intimità e il calore di un legame autentico.

Ci sono solitudini che non si vivono tra le mura vuote di una casa, ma tra le braccia di chi dorme accanto a noi ogni notte. È una delle forme più dolorose di isolamento: la solitudine in coppia. Quella che non ha il volto dell'abbandono fisico, ma dell'assenza emotiva. Due corpi vicini, due.

La solitudine in coppia: dormire accanto e sentirsi soli - Solo una distanza crescente, fatta di abitudini svuotate, di parole meccaniche, di sguardi che non cercano più l’altro. Riporta arezzonotizie.it

