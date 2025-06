la scena politica è ormai un palcoscenico di manifestazioni continue, emerge una domanda: quanto sono autentici questi sforzi e quanto invece sono strumenti per alimentare polemiche e divisioni? La sinistra arcobaleno sogna un finto martirio al gulasch, ma forse il vero obiettivo è catturare l’attenzione e mantenere vivo il dibattito. La questione cruciale rimane: quale futuro vogliamo costruire insieme, superando le boutade per abbracciare un dialogo costruttivo e concreto?

Sono mesi che la sinistra trova ogni occasione per manifestare. Ha cominciato a metà marzo, con la scusa di difendere gli ideali dell’Europa, minacciati non si sa da chi, forse dalla stessa burocrazia di Bruxelles. Poi c’è stato il 25 Aprile, con gli ottant’anni della Liberazione. E a seguire sono venuti i cortei contro il fascismo, che è sempre di moda e va su tutto. Quindi la Palestina, il riarmo, i diritti e il lavoro. E visto che in Italia non c’era molto altro per cui protestare, 5 stelle e compagni hanno pure deciso di esportare le manifestazioni. Giuseppe Conte ne ha organizzata una all’Aia, in vista del summit Nato. 🔗 Leggi su Panorama.it