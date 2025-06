La scuola? E’ fatta dai maestri Ivano Dionigi e l’arte di insegnare

Stasera alle 18:15, la suggestiva ex chiesa San Francesco accoglierà la presentazione del nuovo libro di Ivano Dionigi, "La scuola e l'arte di insegnare". Ex rettore e docente emerito dell'Università di Bologna, Dionigi invita a riflettere sul ruolo fondamentale dei maestri nel plasmare il destino dell'educazione. Con la giornalista Silvia Sinibaldi, ci immergeremo in un dialogo appassionante che mette in luce come siano i maestri, e non i ministri, a fare davvero la differenza.

"La scuola la fanno i maestri e non i ministri" è il nuovo libro di Ivano Dionigi, ex rettore e docente emerito dell'università di Bologna, presentato da Passaggi Festival stasera alle 18,15 nella suggestiva ex chiesa San Francesco. A dialogare con l'autore sarà la giornalista Silvia Sinibaldi. La parola "magister" segna la riflessione di Dionigi, ma è il sottotitolo "La scuola la fanno i maestri e non i ministri", sintesi del filologo Valgimigli, a spiegare il senso del saggio edito da Laterza. Ne esce il volto di una scuola capace di recuperare gli interrogativi, indagare la profondità, scoprire il passato e inventare il mai visto.

