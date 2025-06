La satira di Marco Travaglio approda al Castello di Udine

La satira intelligente di Marco Travaglio conquista il Castello di Udine, portando un vento di riflessione e umorismo nel cuore dell’estate. Lunedì 30 giugno alle 21.30, il celebre giornalista e saggista italiano salirà sul colle cittadino per condividere con il pubblico le sue analisi pungenti e irresistibili. Un’occasione imperdibile per immergersi in un dialogo critico e stimolante che promette di lasciare il segno nel panorama culturale friulano.

Nuovo spettacolo nel calendario degli eventi estivi del Castello di Udine. Lunedì 30 giugno (ore 21.30), a salire sul colle cittadino sarà il giornalista, saggista e opinionista italiano, Marco Travaglio. L’attuale direttore de il Fatto Quotidiano porterà in Friuli Venezia Giulia la fortunata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: travaglio - udine - satira - marco

Tra satira e informazione, Marco Travaglio porta al Teatro Goldoni il suo ultimo spettacolo; I migliori danni della nostra vita - Parte Seconda al Colosseo, Marco Travaglio torna a Torino; «Sono tempi duri per la satira: i politici fanno più ridere del Ruggito del Coniglio».

Travaglio all’Alighieri. Satira sulla nostra politica - Il Resto del Carlino - Martedì 11 febbraio alle 21, il giornalista, saggista e opinionista italiano Marco Travaglio (foto) ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Padova. Berlusconi, la satira di Evyrein colpisce ancora. Murales ritrae Travaglio: «Ho perso il lavoro» - Il Gazzettino - Questa mattina, 15 giugno, è comparsa un'altra sua opera in via Santa Sofia a Padova. Come scrive ilgazzettino.it