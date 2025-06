La Russia attacca l' Ucraina Nato e Polonia fanno decollare i jet

Una notte di tensione e timori cresce in tutta Europa: la Russia ha lanciato un violento attacco sull’Ucraina, coinvolgendo anche le regioni occidentali e scatenando il panico in Polonia. Rispondendo alla minaccia, NATO e Polonia hanno immediatamente fatto decollare i jet da difesa, segnando un aumento di tensione nel cuore dell’Europa. La crisi si intensifica, e il rischio di escalation globale diventa sempre più concreto.

Il nuovo violentissimo attacco russo sull' Ucraina nella notte tra sabato e domenica scatena il panico in Polonia, il fronte orientale della Nato più esposto ai rischi del conflitto e da 3 anni in fibrillazione. Aerei militari polacchi e "alleati" sono stati fatti decollare stanotte in seguito alla offensiva di Mosca che ha raggiunto anche le regioni occidentali del Paese invaso. Lo ha riferito il Comando operativo delle forze armate polacche su X. "In relazione all'attacco della Russia, che sta colpendo obiettivi sul territorio ucraino, aerei polacchi e alleati hanno iniziato a operare nel nostro spazio aereo ", ha riferito il comando spiegando che stanotte "coppie di caccia in servizio sono state fatte decollare e i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar terrestri hanno raggiunto il massimo stato di prontezza ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it