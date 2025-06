La Russa a Budapest anche un fiore alle vittime del comunismo?

Il presidente del Senato Ignazio La Russa solleva un punto di riflessione pungente sui valori di libertà e memoria storica, criticando l'assenza di commemorazioni adeguate ai martiri del 1956. Mentre i politici italiani si trovano in Ungheria, si domanda se abbiano ricordato di rendere omaggio alle vittime del comunismo. La sua riflessione invita a riflettere sull'importanza di preservare e onorare il passato per un futuro più consapevole.

"Chissà se qualcuno dei politici italiani presenti in questi giorni in Ungheria, asseritamente in difesa della libertà di espressione, si sarà ricordato di portare almeno un fiore ai martiri che nel 1956 diedero la vita per la libertà senza aggettivi contro i carri armati comunisti. Chissà". Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa dopo la parata del Pride a Budapest che ha visto la partecipazione di una delegazione di partiti di opposizione italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Russa, a Budapest anche un fiore alle vittime del comunismo?

