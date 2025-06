La Robur rimanda tutto al ‘dopo Palio’. Presentazione mister e primi colpi.

Dopo l’adrenalinico Palio, l’attenzione si sposta sul futuro calcistico della Robur Siena. Le stalle dei dieci rioni si preparano a ricevere i nuovi assegnati, mentre la società apre il sipario sui primi colpi di mercato e sulla presentazione del nuovo staff tecnico. Con entusiasmo e determinazione, il club si appresta a scrivere un nuovo capitolo: tutto pronto, quindi, per scoprire i prossimi passi di questa avventura.

Le stalle di dieci rioni accoglieranno oggi il barbero assegnato loro dalla sorte. In questo momento, a Siena, si respirano tufo e adrenalina, il calcio. ‘Dopo il Palio’. E così ‘dopo il Palio’ la società inizierà a ufficializzare i nomi dei nuovi giocatori o comunque a dare comunicazioni sul futuro della Robur. Anche la presentazione del nuovo allenatore, Tommaso Bellazzini (nella foto) e del suo vice, Nico Lelli, si svolgerà ‘dopo il Palio’: da comunicato del club, l’appuntamento è per mercoledì prossimo, 4 luglio, alle 12, allo stadio Artemio Franchi. Si tratterà del primo passo della nuova stagione sportiva, in vista dell’inizio del ritiro di preparazione estiva che si svolgerà in terra senese e che partirà il 21 luglio, e dei primi impegni ufficiali con i preliminari della Coppa Italia in calendario il 24 agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net