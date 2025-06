La Ristopro pensa anche allo staff tecnico | Elia Rossi sarà ancora il vice allenatore

Rossi Sar224 resta al fianco della Ristopro Janus Basket Fabriano come vice allenatore, confermando la fiducia e l’impegno nel progetto di crescita della squadra. Dopo le recenti acquisizioni e le conferme di chiave, questa scelta rafforza il desiderio di un futuro solido e vincente. La società dimostra così di credere nel valore dello staff tecnico, puntando su continuità e passione per portare i biancoblù sempre più in alto.

Dopo le recenti conferme di capitan Simone Centanni e di Filiberto Dri, e l'arrivo del promettente playmaker classe 2004 Santiago Beyrne, la Ristopro Janus Basket Fabriano continua il proprio lavoro di consolidamento non solo sul fronte del roster, ma anche sul versante dello staff tecnico. In quest'ottica, la società ha ufficializzato una conferma significativa che rappresenta un simbolo di continuità e attaccamento ai colori biancoblù: Elia Rossi sarà ancora il vice allenatore per la prossima stagione in Serie B Nazionale. Cresciuto nel settore giovanile del Fabriano, Elia ha costruito una carriera solida, prima da giocatore – con importanti esperienze in Serie C tra Tolentino, Matelica e Gualdo – e successivamente da allenatore, ricoprendo ruoli sempre più rilevanti.

FABRIANO - RICONFERMATO IL VICE ALLENATORE ELIA ROSSI "La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di comunicare che Elia Rossi rimarrà in biancoblu per la stagione 2025/26, nel ruolo di viceallenatore. Una lunga trafila nel basket cittadino, Elia ha

