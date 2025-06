La reazione al caldo torrido a Torino | persone e un cane dentro la fontana in pieno centro

Il caldo torrido di Torino non dà tregua, spingendo cittadini e cani a cercare refrigerio nelle fontane pubbliche del centro. In piazza Cln, il 27 giugno, alcuni hanno deciso di sfidare il sole cocente, trovando sollievo tra le acque fresche. Un gesto semplice ma simbolico, che testimonia quanto il clima estremo sia ormai parte della nostra quotidianità e ci invita a riflettere sull’importanza di trovare soluzioni sostenibili.

A Torino persiste il gran caldo degli ultimi giorni, con temperature anche superiori ai 35 gradi, e c’è chi cede a un bagno nelle fontane pubbliche. È successo anche in centro città, per esempio in piazza Cln, come dimostrano queste foto con persone e un cane in acqua nella serata del 27 giugno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

