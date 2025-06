La Provincia di Padova presenta il nuovo piano urbanistico per i prossimi 25 anni

La provincia di Padova si prepara a plasmare il proprio futuro con un ambizioso piano urbanistico quinquennale. Durante un incontro coinvolgente, rappresentanti di Comuni, categorie economiche e Ordini professionali hanno discusso i risultati della prima fase di analisi territoriale e l’avvio della progettazione della Variante generale del Ptcp. Un passo decisivo verso uno sviluppo sostenibile, innovativo e condiviso, che plasmerà il volto della provincia nei prossimi 25 anni.

Un incontro con i rappresentanti di Comuni, categorie economiche e Ordini professionali, in cui è stata presentata la conclusione della prima fase riguardante l’analisi territoriale e l’avvio della progettazione della Variante generale del Ptcp - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

