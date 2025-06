La Promessa anticipazioni dal 30 giugno al 6 luglio 2025 | Manuel organizza la festa di fidanzamento con Jana

Nel cuore delle prossime puntate de La Promessa, il giovane Manuel de Lujan si impegna a organizzare la festa di fidanzamento con Jana, nonostante gli ostacoli della madre Cruz. La loro storia d’amore minaccia di scuotere le tradizioni e i piani di famiglia, creando una tensione palpabile che coinvolge tutti i protagonisti. Scopriamo insieme come si svolgeranno gli eventi dal 30 giugno al 6 luglio 2025, in un intreccio ricco di emozioni e sorprese.

© US Mediaset Nonostante i vari stratagemmi messi in atto dalla madre Cruz, Manuel de Lujan è deciso più che mai a sposare la domestica Jana Exposito. Non a caso, nel corso delle prossime puntate de La Promessa, il giovane marchesino inizia a preparare la sua festa di fidanzamento con Jana. Un particolare che non fa fare i salti di gioia a Cruz. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. La Promessa, anticipazioni da lunedì 30 giugno a domenica 6 luglio 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 30 giugno al 6 luglio 2025: Manuel organizza la festa di fidanzamento con Jana

In questa notizia si parla di: promessa - manuel - jana - anticipazioni

