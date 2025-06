La Promessa anticipazioni 30 giugno | Margarita fugge dalla tenuta per non sposare Ayala

Prepariamoci a un episodio ricco di suspense e colpi di scena: Margarita decide di scappare dalla tenuta per rifiutare il matrimonio con Ayala, aprendo un nuovo capitolo nella sua vita e sconvolgendo i piani di Martina. La Promessa torna domani su Rete 4 alle 19:40, portando con sé emozioni intense e sorprese inaspettate. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa emozionante puntata...

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Margarita fugge dalla tenuta per evitare il matrimonio con Ayala. Una svolta drammatica che cambierà il destino di Martina. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: dopo l'incontro con sua madre Vera decide di ritirare le dimissioni e tornare a lavorare alla tenuta. Riassunto dell'episodio precedente Jana scopre da Curro che Manuel è pronto a rinunciare al titolo di marchese pur di stare con lei, andando contro la volontà dei suoi genitori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 30 giugno: Margarita fugge dalla tenuta per non sposare Ayala

In questa notizia si parla di: tenuta - promessa - anticipazioni - margarita

La Promessa: Pia svela la finzione, Romulo abbandona la tenuta e Cruz reagisce - La tensione alla tenuta de La Promessa è palpabile: Pia Adarre, interpretata da Maria Castro, svela la verità dietro la finzione, mentre Romulo decide di abbandonare il posto.

Margarita se ne va per sempre ora Ayala non ha più motivo di restare alla tenuta... #lapromessa #anticipazioni #soapopera #Rete4 #LaPromesa Vai su Facebook

La Promessa anticipazioni 30 giugno: Margarita fugge dalla tenuta per non sposare Ayala; La Promessa anticipazioni 26 giugno: Margarita annulla il matrimonio con Ayala, lui rifiuta la decisione; La Promessa Anticipazioni dal 29 giugno al 5 luglio 2025: Margarita se ne va. Il destino di Ayala è segnato!.

La Promessa anticipazioni 30 giugno: Margarita fugge dalla tenuta per non sposare Ayala - La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scrive msn.com

La Promessa Anticipazioni 30 giugno 2025: Cruz sconvolta dall'addio di Margarita. Ora deve occuparsi lei di Martina! - 40 su Rete4, Cruz troverà la lettera di Margarita e scoprirà cosa ha deciso di fare sua cognata. Segnala msn.com