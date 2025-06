La Promessa Anticipazioni 30 giugno 2025 | Cruz sconvolta dall' addio di Margarita Ora deve occuparsi lei di Martina!

Il 30 giugno 2025, su Rete4, la tensione nella soap "La Promessa" raggiungerà un nuovo livello. Cruz, profondamente sconvolta dall'addio di Margarita, si troverà a dover affrontare una difficile realtà: ora deve prendersi cura di Martina, la figlia della sua cara amica. La scoperta di una lettera lasciata da Margarita cambierà tutto: cosa rivelerà? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame di questo emozionante episodio.

Nella puntata de La Promessa in onda il 30 giugno 2025 su Rete4 vedremo Cruz leggerà la lettera che Margarita le ha lasciato e sarà sconvolta da quello che sua cognata le dirà e le chiederà. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 30 giugno 2025: Cruz sconvolta dall'addio di Margarita. Ora deve occuparsi lei di Martina!

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni - giugno - cruz

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

La Promessa, anticipazioni dal 2 all’8 giugno: Manuel in arresto Jana resta da sola nella tenuta e deve fronteggiare i tentativi di Alonso e Cruz di sabotare la sua unione con il marchesino Vai su Facebook

La promessa, le anticipazioni: lo strano gesto di Cruz; La Promessa anticipazioni 28 giugno, Pelayo trama contro Catalina: spera che perda il bambino; La Promessa, anticipazioni sabato 28 giugno 2025: Cruz affronta Jana!.

La Promessa, anticipazioni lunedì 30 giugno 2025: La lettera di Margarita - Cruz trova la lettera di Margarita e, come vedremo in queste anticipazioni de La Promessa, riguardanti la puntata che andrà in onda il giorno lunedì 30 giugno 2025, la missiva chiarisce la fuga della ... msn.com scrive

La Promessa, anticipazioni sabato 28 giugno 2025: Cruz affronta Jana! - Cruz affronta Jana e, come vedremo in queste anticipazioni de La Promessa, riguardanti la puntata che andrà in onda il giorno sabato 28 giugno 2025, la marchesa darà del filo da torcere alla giovane ... Lo riporta msn.com