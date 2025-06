’La Pisaniana’ trasmette la storica intesa

Stasera alle Terme di San Carlo, ’La Pisaniana’ su 50 Canale celebra l’illustre Filippo Mazzei e il suo legame con la Toscana e gli Stati Uniti. Un momento speciale dedicato alla grande sfida di Massa, candidata a Capitale italiana della Cultura 2028. La corsa è iniziata e l’entusiasmo cresce: il futuro culturale della città si costruisce oggi, e la strada verso il prestigio è già tracciata.

Appuntamento alle Terme di San Carlo, stasera, con ’ La Pisaniana ’, il programma in onda su 50 Canale intitolato alla figura di Filippo Mazzei, l’illuminista che portò la Toscana negli allora neonati Stati Uniti d’America. La puntata è interamente dedicata alla grande sfida di Massa che si è candidata per diventare Capitale italiana della Cultura nel 2028. La proclamazione avverrà fra un anno, ma la macchina è già in moto e l’idea del sindaco Francesco Persiani e del Comitato promotore è quella di fare di Massa la capofila di un’area ben più vasta. Da qui lo slogan ’ Massa di Lunigiana ’ che vuole legare il capoluogo a una terra piena di peculiarità. 🔗 Leggi su Lanazione.it