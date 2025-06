La nuova Virtus prende forma Ufficiale anche l’arrivo di Alston Jr E Ronci va alla carica per Motley

La Virtus Bologna si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, annunciando ufficialmente l’arrivo di Derrick Alston Jr. e rafforzando la propria rosa con l’obiettivo di puntare al massimo. La campagna acquisti, che si preannuncia intensa e strategica, si avvicina alla conclusione: in poco tempo, il team si presenterà rinnovato e competitivo. La nuova stagione promette emozioni, e la Virtus è pronta a sorprendere ancora una volta.

La Virtus ufficializza Derrick Alston e punta a chiudere, nel giro di un paio di settimane la propria campagna acquisti. Ala grande di 206 cm il ventottenne nato a Huston, figlio d’arte, Derrick Alston jr nell’ultima stagione ha vestito la canotta di Manresa disputando un’annata da protagonista in Liga Acb e in Champions League. Nel campionato spagnolo ha fatto registrare 17 punti e oltre 4 rimbalzi di media a partita, con la nomina nel miglior quintetto della Liga. In Champions League, dove è stato inserito nel secondo miglior quintetto, Alston ha tenuto quasi 18 punti di media, con un eccellente 41 per cento nel tiro dalla lunga distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La nuova Virtus prende forma. Ufficiale anche l’arrivo di Alston Jr. E Ronci va alla carica per Motley

