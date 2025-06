La nuova frontiera della pizza | arriva anche a Forlì il distributore automatico che la sforna calda 24 ore su 24

La nuova frontiera della pizza arriva anche a Forlì: il distributore automatico che sforna calda 24 ore su 24! Quando la fame improvvisa si fa sentire, o durante una pausa pranzo veloce e salutare, non c’è bisogno di cercare una pizzeria aperta o attendere a lungo. In diversi potranno storcere il naso, ma la comodità di gustare una pizza fresca e di qualità a qualsiasi ora sta rivoluzionando il modo di mangiare.

