la nuova fase del comune dal 10 luglio il commissario probabili elezioni a maggio

Con la decadenza della sindaca, Prato si trova di fronte a una sfida storica: affrontare un’inedita fase di transizione, che potrebbe durare fino alle prossime elezioni previste per maggio. In questo delicato momento, la città si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia amministrativa, con il commissario prefettizio chiamato a guidarla verso il futuro.

Dal 10 luglio Prato sarà ufficialmente nelle mani del commissario prefettizio. Le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti, protocollate il 20 giugno, diventeranno definitive proprio quel giorno, aprendo un inedito scenario per la politica cittadina. A 80 anni dalla liberazione, la città si trova per la prima volta senza un’amministrazione eletta e si prepara a vivere un lungo periodo di transizione istituzionale. Con la decadenza della sindaca, decadono automaticamente anche la giunta e il consiglio comunale, che resteranno comunque in carica fino al 10 luglio. Fino ad allora, gli assessori e i consiglieri potranno continuare a svolgere funzioni amministrative limitate. 🔗 Leggi su Lanazione.it