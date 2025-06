La nuova Akragas riparte dalle ceneri del Campofranco | atteso il via libera dalla Lega

Dopo l’ultimo fallimento, la rinascita dell’Akragas si fa strada con determinazione, pronti a scrivere un nuovo capitolo nel calcio agrigentino. La città potrà tornare a sognare grazie a due squadre, entrambe pronte a conquistare i loro obiettivi, anche se in categorie inferiori. L’imprenditore Salvatore La Porta ha in mente un progetto ambizioso per ridare lustro a questa storica realtà sportiva, puntando a una rinascita che entusiasmerà tifosi e appassionati.

La nuova Akragas riparte dopo l'ennesimo fallimento. Farà due passi indietro, nel senso che ripartirà da due categorie inferiori (Promozione), ma raddoppia perché saranno due le squadre della città a scendere in campo, quasi sicuramente in categorie diverse. L'imprenditore Salvatore La Porta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

