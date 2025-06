La notte nel cuore non va in onda stasera 29 giugno | i motivi e quando tornerà in TV

Stasera, 29 giugno, i fan de "La notte nel cuore" dovranno attendere un po’ di più per rivedere le avventure dei loro personaggi preferiti. La soap turca, amatissima e in continua ascesa, è stata temporaneamente sospesa, lasciando spazio a sorprese che promettono di tenere alta l’attenzione. Ma quali sono i motivi di questa pausa e quando tornerà in tv? Scopriamolo insieme, perché l’attesa non durerà molto...

La soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ) stasera, 29 giugno, non andrà in onda. Salta l’appuntamento della domenica in prime time con la serie tv che sta, a poco a poco, conquistando il cuore dei telespettatori italiani. Ma perché La notte nel cuore è stata sospesa e cosa vedremo al suo posto? La notte nel cuore, salta l’appuntamento di stasera, 29 giugno. Il cambio palinsesto Mediaset di quest’ultima settimana di giugno interessa anche la dizi turca La notte nel cuore. Dopo essere andata in onda eccezionalmente venerdì 27 in prima serata, sostituendo l’altra soap turca Tradimento, non si ripresenterà all’appuntamento con i fans stasera, domenica 29 giugno, su Canale 5. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La notte nel cuore non va in onda stasera, 29 giugno: i motivi e quando tornerà in TV

