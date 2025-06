La Municipale è d’argento

Un traguardo emozionante e un sogno che si è materializzato sul campo di Grottammare, dove il Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Firenze ha conquistato il secondo posto ai campionati italiani ASPMI di tennis a squadre. Nonostante la vittoria sfiorata per una manciata di punti, questa impresa testimonia dedizione e spirito di squadra. Un risultato che rende orgogliosa tutta la città e apre nuove prospettive di eccellenza sportiva.

Un cammino da favola e un sogno svanito solo per una manciata di punti. Nei giorni scorsi, sulla terra rossa di Grottammare (Ascoli Piceno), il Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Firenze è diventato vicecampione d’Italia ASPMI (Associazione sportiva polizie municipali d’Italia) di tennis a squadre. Alla compagine Fiorentina, capeggiata dal responsabile tennis Sergio Colomo e capitanata da Federico Ignesti, che è anche responsabile tecnico nazionale ASPLI, sono mancati solo 35 punti per superare i rivali di Torino che per l’ennesima volta hanno vinto il titolo tricolore. Nel torneo assoluto di singolare maschile, Tommaso Romolini è arrivato secondo e Francesco Masini terzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net