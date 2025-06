La Missa Solemnis di Beethoven Preghiera capolavoro per la pace

Una straordinaria occasione per immergersi nella potenza spirituale e musicale della "Missa Solemnis" di Beethoven, capolavoro universale dedicato alla pace. Il maestro Fabio Luisi, figura di eccellenza nel panorama mondiale, salirà sul podio del Teatro alla Scala dal 1 al 3 luglio, accompagnato da artisti di rilievo. Tra le sue interpretazioni, anche la nuova produzione di "Norma". Tra le voci più eccelse, il pubblico potrà lasciarsi trasportare in un viaggio emozionale che celebra l’arte come linguaggio di speranza e unità .

Il maestro Fabio Luisi (nella foto) salirĂ sul podio del Piermarini l'1, 2 e 3 luglio per dirigere la " Missa Solemnis " di Ludwig van Beethoven con i solisti Rosa Feola, Elizabeth DeShong, Sebastian Kohlhepp e Hanno MĂĽller-Brachmann. Impegnato in questi giorni sul podio scaligero anche per la nuova produzione della "Norma" di Vincenzo Bellini, Luisi è ospite regolare delle piĂą grandi orchestre e dei piĂą importanti teatri del mondo. Tra le istituzioni presso cui ha ricoperto incarichi di direttore musicale ricordiamo la Staatskapelle e Staatsoper di Dresda, i Wiener Symphoniker, il Metropolitan Opera di New York, l'Opernhaus di Zurigo, oltre a posizioni onorarie all'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e al Teatro Carlo Felice di Genova, sua cittĂ natale.

