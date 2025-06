La marea arcobaleno Budapest sfida il divieto | Siamo in duecentomila

Nonostante le restrizioni e le tensioni, Budapest si è tinta di colori e coraggio, sfidando il divieto e unendo oltre 200.000 persone in una dimostrazione di solidarietà e libertà. La marcia arcobaleno, guidata dal sindaco Gergely Karacsony, ha dimostrato come il coraggio possa superare ogni ostacolo, ispirando anche l’Italia a manifestare il proprio sostegno. Il Pride "vietato" di Budapest va in scena lo stesso e con la…

La cifra record per la città di Budapest di 200mila partecipanti, con in testa il sindaco Gergely Karacsony, accolto dall’ovazione della folla. E le tensioni con l’ultradestra che prova a bloccare uno dei percorsi e alla fine sfila a pochi passi dal corteo. Mentre in Italia sei altre manifestazioni, tra cui quelle di Milano e Bologna, solidarizzano con la platea LGBTQ ungherese. Il Pride "vietato" di Budapest va in scena lo stesso e con la partecipazione di politici europei e italiani, mentre il premier magiaro Viktor Orban posta sui social una foto – da famiglia decisamente “tradizionale“ con i tre nipotini e la scritta: "Orgogliosi di loro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La marea arcobaleno. Budapest sfida il divieto: "Siamo in duecentomila"

Budapest Pride, la marea arcobaleno attraversa il centro della Capitale ungherese – Il video - Nonostante il divieto imposto dal governo di Orban, Budapest ha assistito a un'incredibile mostra di solidarietà e coraggio: la marcia del Pride, un'onda di arcobaleni che ha attraversato il cuore della capitale ungherese.

