La mappatura dell’eternit | Entro settembre i dati

E’ stata completata la mappatura della presenza di eternit sul territorio dei sei comuni dell’Unione della Romagna faentina. Durante l’autunno 2024 e ad inizio 2025 i droni di un’azienda pescarese specializzata in rilevazioni dall’alto si sono alzati in volo in tutto il territorio della Romagna faentina, alla ricerca del temutissimo cemento-amianto che per alcuni decenni rappresentò il materiale edilizio fra i più a buon mercato, salvo poi rivelarsi pericolosissimo per la salute nel momento in cui va in frantumi e le sue microscopiche porzioni possono essere inalate. E’ stata proprio la tipica forma ondulata con cui si presenta l’eternit a consentire ai droni di individuarlo nella galassia dei tetti che popolano città e campagne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it