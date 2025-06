La Maceratese contatta Kone È pressing anche su Sabattini

La Maceratese dimostra grande determinazione nel rafforzarsi, stringendo accordi anche con Kone e Sabattini, due profili di spessore per il futuro della rosa. Dopo aver sondato il mercato, i biancorossi si preparano a varare una squadra competitiva, pronta ad affrontare la nuova stagione senza lasciare nulla al caso. La sfida è chiara: costruire una formazione che non deluda le aspettative e possa fare la differenza in campionato.

C'è stato un contatto tra la Maceratese e l'attaccante Mamadou Kone, il classe 1998 ex Sassari e Gladiator, è invece molto più approfondito il discorso con il centrocampista centrale pesarese Lorenzo Sabattini, un 2001 che ha giocato con Grosseto, Sangiovannese, Flaminia e Livorno. La Maceratese non sta pensando solo alle conferme, ma si sta guardando attorno ben consapevole che occorre presentarsi ai blocchi di partenza con una squadra che non disperda l'entusiasmo dopo la stagione culminata nella vittoria nello spareggio promozione con la K Sport. E così sono stati fatti sondaggi anche con Saveriano Infantino, Simone Cecere, Elio De Silvestro.

