La lunga estate casta di Belén

La lunga estate casta di Belén Rodríguez si apre tra confessioni intime e nuove avventure. Dopo aver chiuso la sua boutique, Amanda Lear scherzava sulla privacy, mentre Belén, in questa calda stagione, svela un lato inedito: la maternità e il ritorno alla vita da single. Un’estate che promette emozioni genuine e cambiamenti sorprendenti, lasciando spazio a sogni e scoperte personali. E chissà cosa riserverà il futuro a questa protagonista sempre al centro dell’attenzione.

Ho chiuso la boutique». Così diceva Amanda Lear, aggiungendo che l'unico che l'avrebbe vista nuda sarebbe stato il medico legale, per sottolineare che era arrivato il momento di abbassare le serrande (le rialzò poi per un baby fidanzato). A sorpresa anche Belén Rodríguez, in questa afa implacabile, confessa di seguire le sue orme. O almeno è quello che ci racconta: «La mia sarà un'estate materna. È la prima volta che sono single da così tanto tempo. Single e casta». Resta sempre il mistero perché la castità venga comunicata urbi et orbi. Forse è di gran moda imitare la novizia con le calze verdi protagonista dell'ultimo bellissimo film di Wes Anderson.

