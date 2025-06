La libertà di esprimersi non si nega

La libertà di espressione è un diritto fondamentale che deve essere tutelato e difeso ovunque. Ieri, una delegazione del Comune di Milano ha partecipato con orgoglio al Pride di Budapest, sfidando le sfide di un contesto politico complesso. La presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi ha sottolineato che il Pride rappresenta non solo l’orgoglio LGBTQIA+, ma anche un simbolo di libertà e democrazia. È un richiamo potente a difendere questi valori fondamentali in tutta Europa.

Una delegazione del Comune di Milano ha sfilato ieri al gay pride di Budapest, la capitale dell’Ungheria che "oggi è la capitale d’Europa", ha spiegato la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi. "Il Pride – ha aggiunto – non è più solo la manifestazione dell’orgoglio Lgbtqia+. Siamo qui per affermare e ribadire ai governi populisti di destra che, almeno nell’ Unione europea, la libertà di esprimere il proprio pensiero non è negabile né negoziabile, è un diritto sancito sia dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) che dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it