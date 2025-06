La legge di bilancio? Immenso danno per gli Usa | Musk ancora contro Trump

La recente legge di bilancio approvata negli Stati Uniti ha scatenato nuove tensioni, con Elon Musk ancora in prima linea contro il governo. Il tycoon di Tesla non ha esitato a esprimere il suo disappunto riguardo ai tagli fiscali promossi dall'amministrazione Trump, evidenziando le ripercussioni negative sul paese. La questione si fa sempre più calda, e il dibattito tra innovatori e politici si intensifica, lasciando presagire che i prossimi sviluppi saranno decisivi per il futuro americano.

La tregua non è durata poi così a lungo. Il patron di Tesla ed ex capo del Dipartimento per l'efficenza del governo degli Stati Uniti (Doge), Elon Musk, ha riacceso la polemica contro la legge di bilancio e ribadito il suo disappunto per la linea sui tagli fiscali sposata dal presidente americano, Donald Trump. Il disegno di legge, che mira a ridurre le tasse federali e a trasferire più fondi al Pentagono e alle agenzie per la sicurezza di frontiera e che è stato votato in queste ore al Senato, con una maggioranza di 51 a 49, per mister X "distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un immenso danno strategico al nostro Paese", ha scritto sul social di sua proprietà . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "La legge di bilancio? Immenso danno per gli Usa": Musk ancora contro Trump

