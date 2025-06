La Juve gioca d’anticipo | colpo in entrata e visite mediche top secret

La Juventus si prepara a sorprendere ancora, giocando d’anticipo con un blitz segreto: visite mediche e trattative top secret. La strategia è chiara, ma cosa manca ancora per chiudere il cerchio e tornare al vertice? Con l’obiettivo di risalire la china dopo una pesante sconfitta europea, i bianconeri intensificano le mosse sul mercato, mettendo in campo tutte le energie per colmare il divario con i big europei e rinvigorire la rosa.

Il blitz bianconero è un vero e proprio avviso ai naviganti: la scelta è stata fatta, ecco cosa manca per chiudere il cerchio Con l'obiettivo di rialzare la china dopo la pesante debacle patita per mano del Manchester City, la Juventus sta tenendo vive diverse piste sia in entrata che in uscita. Il divario rispetto ai top club europei è parso piuttosto evidente; il che obbliga l'area mercato bianconera a rimpolpare i diversi reparti finiti ormai da tempo sotto la lente di ingrandimento di Comolli.

