La Juventus si risveglia in un’estate calda, mentre i rivali si fanno strada. Con la clausola di Conceicao pagata per 200 milioni, il colpo da tricolore sembra più vicino che mai. La società bianco-nera si sta riorganizzando, pronta a fare mosse decisive nel calciomercato estivo 2025. Il futuro bianconero si scrive ora: la corsa verso il titolo è appena cominciata.

La Juve dorme, irrompono i rivali: pagata la clausola di Conceicao È il colpo da Tricolore

La Juventus si sta riorganizzando e ancora non ha preso alcune decisioni che sembrano cruciali per il futuro. Il calciomercato estivo 2025 si preannuncia rovente e la Juventus è tra le protagoniste principali, coinvolta in diversi intrecci con le altre big del calcio italiano. I bianconeri, guidati dal nuovo direttore generale Damien Comolli, sono al lavoro per rifondare la rosa e rinforzare ogni reparto, tenendo d'occhio anche le mosse di Inter, Milan, Napoli e Roma. In particolare, le trattative parallele per giovani talenti come Giovanni Leoni e Matija Popovic vedono più club in competizione diretta, alimentando una tensione crescente tra le big.