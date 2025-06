La guerra dei nerd fa ancora più male

La guerra dei nerd fa ancora più male, ma come si presenta oggi? È quella livida di un soldato nella neve o quella scarnificata intorno agli occhi aperti di un bambino morto di fame? Oppure è lo schermo di un caccia che inquadra nel mirino un obiettivo a chilometri di distanza? Dal 1815 a oggi, le battaglie sono cambiate, ma il senso di lotta e sacrificio rimane un punto fermo. Eppure, cosa ci insegna questa continuità?

Del Prete Che faccia ha la guerra? Quella livida di un soldato nella neve o quella scarnificata intorno agli occhi aperti di un bimbo morto di fame? O, ancora, lo schermo di un caccia che inquadra nel mirino un obiettivo qualche chilometro sotto? Il 18 giugno 1815 non avevano di questi dubbi. Napoleone e il Duca di Wellington si preoccupavano dei tempi, del tempo, degli uomini; e di come muoverli sul campo di battaglia. Ieri, 210 anni e una manciata di giorni dopo, la storica battaglia di Waterloo è stata rievocata proprio laddove finì l'epopea bonapartista. Fa specie immaginare lo scontro finale tra l'esercito francese e la Settima coalizione.

La Meloni non è nella foto con Macron, Starmer e Merz? E perché dovrebbe: per fare la guerra a Putin? Meno male che non ci sia - La mancanza della Meloni nella foto con Macron, Starmer e Merz solleva dubbi sulla reale rilevanza delle immagini nelle questioni di politica estera, ormai spesso ridotte a semplici photo opportunity.

