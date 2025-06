La gelateria itinerante non passa mai di moda | il bar Badalamenti pedalerà tra Mondello e Addaura

La gelateria itinerante è il fascino che non tramonta mai, portando dolci momenti tra Mondello e Addaura. Il Bar Badalamenti, storico punto di riferimento dal 1958, si reinventa con un nuovo spazio mobile, unendo tradizione e innovazione. L’inaugurazione, partecipata da figure di spicco come l’assessore Edy Tamajo e un padrino d’eccezione, ha celebrato una nuova avventura che promette di conquistare i cuori e i palati degli appassionati. È il momento di scoprire il gusto in movimento!

Il bar Badalamenti - storico bar, gelateria, pasticceria e tabacchi attivo dal 1958 - ha inaugurato un secondo punto vendita "itinerante", tra le zone di Mondello, Valdesi e Addaura. All’evento hanno partecipato l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e un padrino d’eccellenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: gelateria - itinerante - badalamenti - mondello

Buco da 4 milioni, chiudono le gelaterie Brioscià a Palermo: 30 persone senza lavoro.

Dopo Brioscià chiude altra storica gelateria a Mondello - La famiglia Schillaci nel lontano 1957 aveva ottenuto la concessione del chiosco da parte dell’amministrazione comunale ma adesso si profila la chiusura del loro storico Baretto, già premiata tra le ... Come scrive allfoodsicily.it

Sospesa la licenza di una gelateria a Partanna Mondello - PALERMO – Il Questore di Palermo ha disposto, con decorrenza dal 26 maggio, la sospensione per 7 giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande intestata al titolare di una ... Da newsicilia.it