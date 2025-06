La galassia del potere di Galvagno all’Ars tra incarichi e milioni pubblici | 50 collaboratori in due anni e mezzo

La galassia del potere di Galvagno all’ARS si estende tra incarichi e milioni pubblici, rivelando un’enorme rete di uomini e risorse. Con oltre 50 collaboratori in soli due anni e mezzo, il suo arsenale politico e finanziario supera di gran lunga quello del predecessore Micciché. Ma dietro questa mole di dati emerge una domanda inquietante: cosa si nasconde realmente nella vasta galassia di Gaetano Galvagno, indagato per…

Tutti gli uomini e le donne, e tutti i soldi, del presidente. A contarli tutti, uomini e soldi, in realtà si fa fatica. Sul sito dell’Ars, per esempio, si contano più di 50 i collaboratori, in due anni e mezzo, un numero monstre soprattutto se si considera che il suo predecessore, Gianfranco Micciché, ne contava in 5 anni solo 24. Ma a leggere l’informativa della Guardia di Finanza, a gravitare nella galassia di Gaetano Galvagno ( indagato per corruzione, ndr ) sembrano molti di più, alcuni inseriti peraltro per compiacere altri politici. Di certo sono tanti anche i contributi che la sua presidenza può erogare direttamente: “Vedi che sto dando 100 mila euro alla Fondazione Dragotto”, così parla il presidente dell’Ars Galvagno in una conversazione intercettata nel novembre del 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La galassia del potere di Galvagno all’Ars tra incarichi e milioni pubblici: 50 collaboratori in due anni e mezzo

