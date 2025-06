La gaffe del Comune di Milano | pubblica una foto generata dall’IA per un lavoro ma è deformata Scoppia l’ironia dei social e l’immagine sparisce

Una foto promozionale del Comune di Milano, creata con l’intelligenza artificiale, si trasforma in un caso virale a causa di errori evidenti e deformazioni che hanno scatenato l’ironia sui social. La gaffe, avvenuta il 25 maggio sulla pagina ufficiale, ha attirato l’attenzione su come l’uso dell’IA possa ancora diventare un boomerang. Un episodio che mette in discussione la cura e l’affidabilità delle comunicazioni pubbliche nell’era digitale.

Una foto per promuovere un’offerta di lavoro si è trasformata in un piccolo caso mediatico per il Comune di Milano, al centro delle polemiche social per l’uso maldestro dell’intelligenza artificiale. La pubblicazione risale al 25 maggio scorso, sulla pagina Facebook ufficiale «Comune di Milano – Politiche per il Lavoro», e segnalava un concorso del Coni per 12 assunzioni a tempo indeterminato. Ma l’immagine usata per accompagnare l’annuncio, creata evidentemente con uno strumento di intelligenza artificiale generativa, ha attirato l’attenzione per i motivi sbagliati. L’ironia social. Volti stilizzati, proporzioni sbagliate, sgranature visibili: un’estetica che ha ricordato a molti più un film dell’orrore che una campagna istituzionale. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: comune - milano - lavoro - gaffe

Milano, sei classi inagibili da mesi nella scuola media: in 200 sotto Palazzo Marino. E ora il Comune si muove - Milano si mobilita per la scuola media Tiepolo: circa 200 tra genitori, professori e studenti hanno manifestato sotto Palazzo Marino per denunciare l'inagibilità di sei classi.

La gaffe del Comune di Milano: pubblica una foto generata dall’IA per un lavoro, ma è deformata. Scoppia l’ironia dei social e l'immagine sparisce; Il Comune di Milano preso in giro sui social per una foto (brutta) fatta con l'AI; E' Matera o Vitorchiano?: la clamorosa gaffe della Regione Lazio al Bit di Milano.

Milano, il Comune crea un post con l'Intelligenza artificiale ma gli aspiranti lavoratori sono mostruosi. Ironia social e foto rimossa - Sui social del Comune di Milano rilanciata la rcerca per 12 lavoratori del Coni: l'immagine a corredo bersagliata di critiche. Lo riporta milano.corriere.it

Il caso del post del Comune di Milano creato con l’Intelligenza Artificiale: gli aspiranti sono spaventosi - Impazza la polemica per il post del Comune di Milano (poi rimosso) creato con l'intelligenza artificiale e che mostra dei candidati "mostruosi" ... Riporta fanpage.it