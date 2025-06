La Forza di una Donna anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio 2025 | Enver restituisce a Bahar il cellulare di Sarp

Prepariamoci a scoprire i nuovi colpi di scena de La Forza di una Donna, in onda su Canale 5 dal 30 giugno al 4 luglio 2025. Enver compie una mossa sorprendente, restituendo a Bahar il cellulare di Sarp, scatenando la preoccupazione di Hatice e della figlia. Cosa nasconde questa rivelazione? Le prossime puntate sveleranno dettagli che cambieranno per sempre le dinamiche del cast. Restate con noi per non perdere nessuna emozione!

© US Mediaset Una mossa di Enver innesca la forte preoccupazione della moglie Hatice e della figlia?irin nelle prossime puntate de La Forza di una Donna. Il sarto fa recapitare in forma anonima alla figliastra Bahar il cellulare del defunto marito Sarp. A quel punto, Hatice teme che Bahar scopra che?irin aveva una relazione extraconiugale con Sirin. Maggiori info nelle trame che seguono. Questa settimana, la soap è in onda su Canale 5 dal lunedì a venerdì alle 15.10. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. Ecco le  anticipazioni. La Forza di una Donna, anticipazioni da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Forza di una Donna, anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio 2025: Enver restituisce a Bahar il cellulare di SarpÂ

