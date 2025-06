La follia di Trump su Haiti paese sicuro | 500mila rischiano la deportazione nell’inferno umanitario

In un momento in cui le crisi globali richiederebbero attenzione e solidarietà, l’amministrazione Trump sorprende di nuovo: la revoca dello status di protezione temporanea per oltre 500mila haitiani, ignorando le drammatiche condizioni nel loro paese d’origine. Una decisione che mette a rischio vite e destini, alimentando il senso di disconnessione dalla realtà e dalla compassione umana. È un racconto che ci invita a riflettere sulla responsabilità internazionale e sui valori di solidarietà che dovrebbero guidarci.

Siamo all’apice della disconnessione dalla realtà, che evidentemente non suscita più alcun interesse. Non nell’amministrazione di Donald Trump, che ha annunciato la revoca dello status di protezione temporanea (TPS) per centinaia di migliaia di haitiani, negando ogni evidenza per sostenere che Haiti sia ora “sufficientemente sicura” ai fini del loro rientro. La dichiarazione, veicolata dal Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) con la giustificazione di “ristabilire l’integrità del sistema d’immigrazione”, cozza violentemente con le raccomandazioni dello stesso Dipartimento di Stato americano, che continua a sconsigliare i viaggi ad Haiti “a causa di rapimenti, criminalità, disordini civili e assistenza sanitaria limitata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La follia di Trump su Haiti “paese sicuro”: 500mila rischiano la deportazione nell’inferno umanitario

