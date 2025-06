La firma di Jaka Bijol potrebbe aprire la strada all’uscita di Pascal Struijk Leeds

La recente firma di Jaka Bijol da parte del Leeds United potrebbe segnare un capitolo decisivo nel mercato dei Reds. Questa mossa strategica non solo rafforza la difesa, ma apre anche le porte a potenziali cambiamenti, tra cui la possibile partenza di Pascal Struijk nelle prossime settimane. Con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, Leeds si prepara a scrivere un nuovo capitolo: sarà un’estate all’insegna delle sorprese e delle decisioni clou.

Notizia fresca giunta in redazione: La squadra del Leeds United Huddle prima della partita del Sky Bet Championship contro Hull City. (Foto di George WoodGetty Images) Leeds United ha firmato Jaka Bijol quest’estate e potrebbe aprire la strada alla partenza di Pascal Struijk nelle prossime settimane. Il giornalista della BBC Adam Pope ha affermato che il bijol si adatta perfettamente a Leeds, e ora è probabile che gli facciano il posto liberandosi di Struijk. Ha lottato con persistenti problemi di infortunio per le ultime due stagioni, e questo potrebbe essere il momento giusto per Leeds di incassare il giocatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: leeds - struijk - bijol - jaka

ESCLUSIVA | Con l’arrivo di Jaka #Bijol al #Leeds dall’#Udinese, Pascal #Struijk (dc olandese 25enne) potrebbe lasciare l’Inghilterra per approdare alla #Juventus, con cui ci sono stati dei contatti. ? @ellediellee Vai su X

?? Il Leeds conferma il difensore dell'Udinese come primo acquisto estivo.

Udinese, ufficiale: Bijol è un nuovo giocatore del Leeds - L`annuncio è arrivato direttamente dalla squadra inglese, che ha ufficializzato l`acquisto dello. Segnala msn.com

Jaka Bijol signs for Leeds United - old Slovenian defender from the Friulians, who has signed a contract until ... Secondo italpress.com