La festa del Carlino con i lettori Tour per i 140 anni del giornale domani la tappa a Macerata

Il Resto del Carlino compie 140 anni e celebra questo importante traguardo con un coinvolgente tour che attraversa le città più significative. Domani, a Macerata, alle 18, nel suggestivo cortile di Palazzo Conventati, l'evento si trasformerà in un grande ritrovo tra cittadini, istituzioni, associazioni e sportivi, tutti uniti dall'amore per l'informazione. Un'occasione speciale per rafforzare il legame tra il nostro quotidiano e la comunità, come in un accogliente caffè

Il Resto del Carlino compie 140 anni e celebra questo importante anniversario con un lungo tour in tutte le sue città. Domani la festa sarà a Macerata: alle 18, al cortile di Palazzo Conventati, a piaggia della Torre Macerata. In prima linea i protagonisti della vita cittadina: istituzioni, associazioni, rappresentanti del mondo della cultura e dello sport. E ovviamente i lettori. Il nostro quotidiano e la comunità si riuniranno come in un caffè letterario. Sarà presente anche il vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini. Interverranno il governatore Francesco Acquaroli, il sindaco di Macerata e presidente della Provincia Sandro Parcaroli, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica.

