La favola di Report sul cibo è ancora una volta fuorviante

Anche RAI3, persino Report, si sostengono grazie a due cose: il canone pagato dal pubblico, e la pubblicità delle aziende che investono per far sì che i suoi prodotti siano promossi durante le trasmissioni tv. L’editoria, qualunque editoria, anche quella pubblica, non è una onlus, e prevede – come ogni settore aziendale – che ci siano dei ricavi che giustifichino i costi. Negare l’evidenza è mettere la testa sotto la sabbia, o essere in malafede. Sostenere che Gambero Rosso promuova una serie di aziende perché queste stesse aziende pagano per essere accompagnate da Gambero nei tour internazionali che il giornale da anni organizza è scoprire l’acqua calda, ed è un’acqua nemmeno particolarmente frizzante. 🔗 Leggi su Linkiesta.it