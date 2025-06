La falsa notizia dell’infarto di Reza Pahlavi dopo il cessate il fuoco tra Iran e Israele

una fake news priva di fondamento, creata per alimentare speculazioni e confusione. È fondamentale verificare sempre le fonti prima di condividere notizie sensazionalistiche, specialmente in un contesto delicato come quello geopolitico. Restiamo critici e informati: la verità merita sempre la nostra attenzione e responsabilità.

Circola sui social una presunta notizia riguardante Reza Pahlavi, ultimo scià di Persia, che regnò in Iran fino alla rivoluzione islamica dell’11 febbraio 1979. Secondo la narrazione diffusa, la figlia avrebbe dichiarato che l’oppositore del regime iraniano avrebbe avuto un infarto dopo il cessate il fuoco tra Israele e Iran, finendo ricoverato in ospedale. Tuttavia, oltre a non esserci alcuna fonte attendibile a supporto, la notizia è stata prontamente smentita dai canali social ufficiali dello stesso Reza Pahlavi. Per chi ha fretta. Non c’è alcuna conferma ufficiale riguardo il fantomatico infarto. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: notizia - infarto - reza - pahlavi

La falsa notizia dell’infarto di Reza Pahlavi dopo il cessate il fuoco tra Iran e Israele; Guerra Medioriente, mezzi israeliani vicini alle forze di pace Unifil nel sud del Libano.

Reza Pahlavi, l’amico dell’Occidente che sogna il ritorno part-time ma non ha seguito in patria - Reza Ciro Pahlavi, 64 anni, figlio dell’ultimo Scià di Persia, Mohammed Reza, è una delle figure ... Come scrive informazione.it

Reza Pahlavi, il figlio dello Scià amico degli Usa: «In Iran una sollevazione per la democrazia» - Da Parigi, il principe ereditario dice di essere pronto: «Mi cercano per governare». Si legge su corriere.it