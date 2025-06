La ex Coppa Europa è di chi la ama | l’Italia delle stelle del gruppo dei cuori impavidi degli incerottati

la determinazione, il talento e lo spirito di squadra che rendono grande l’atletica europea. La Coppa Europa, con il suo fascino senza tempo, continua a rappresentare un patrimonio di passione e orgoglio nazionale, un patrimonio che merita di essere ricordato e celebrato come un simbolo intramontabile di eccellenza sportiva.

La cara, mitica, vecchia, affascinante, prestigiosa Coppa Europa. Un trofeo simbolo nell’universo dell’atletica, quella competizione che in un weekend metteva al centro dell’attenzione la squadra e in cui ogni atleta doveva mettersi al servizio della propria Nazione. Era stata partorita da Bruno Zauli in un panorama sportivo totalmente differente da quello odierno, pensata come teatro di confronto tra i Paesi del Vecchio Continente per premiare il miglior movimento nella Regina degli Sport. La prima edizione ebbe luogo nel 1965, si andò poi avanti con cadenza irregolare fino al 1973, quando l’evento divenne biennale. 🔗 Leggi su Oasport.it