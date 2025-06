la croce verde riparte ecco la nuova ambulanza

La Croce Verde di San Benedetto rinnova il suo impegno per la comunità con l’arrivo di una nuova ambulanza all’avanguardia. Un momento di festa e solidarietà che ha rafforzato i legami tra passato e presente, tra i volontari storici e le nuove leve. In un contesto di sfide e rinascita, gli attuali vertici si preparano a scrivere un nuovo capitolo di dedizione e innovazione, pronti a garantire assistenza sempre più efficace e tempestiva.

Più che una inaugurazione della nuova e tecnologicamente avanzata ambulanza di tipo A appena acquistata dalle Croce verde di San Benedetto, è stata un’occasione per rinsaldare i legami tra i nuovi e i ‘vecchi’ personaggi che hanno fatto diventare grande il sodalizio sambenedettese, tra i più rilevanti a livello regionale. Gli attuali vertici, dopo il terremoto avvenuto a seguito delle dimissioni del presidente e di 4 membri del consiglio, in parte confluiti ad altra istituzione del territorio, sotto la guida della neo presidente Ida Peci, a soli tre mesi di distanza, hanno rimesso in parte i tasselli al proprio posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it