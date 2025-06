La Corte Ue boccia il marchio Nero Champagne | è ingannevole e sfrutta una DOP protetta

La Corte UE ha bocciato il marchio "Nero Champagne", giudicato ingannevole e sfruttante una Dop protetta, segnando un importante precedente nel settore vinicolo. Questa decisione tutela l'integritĂ del nome Champagne e sottolinea la fermezza delle normative europee contro pratiche commerciali fuorvianti. La sentenza evidenzia come il rispetto delle denominazioni di origine sia fondamentale per preservare l'autenticitĂ e il valore dei vini di qualitĂ .

Il Tribunale dell’Unione Europea ha stabilito che il marchio denominativo “Nero Champagne”, proposto dalla societĂ italiana Nero Lifestyle nel 2019, non può essere registrato come marchio dell’Ue per vini riconducibili alla Dop Champagne. Il parere dello studio legale che ha assistito ComitĂ© Champagne. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - La Corte Ue boccia il marchio “Nero Champagne”: è ingannevole e sfrutta una DOP protetta

Nei giorni scorsi il Tribunale dell'Unione Europea ha stabilito che il marchio denominativo "Nero Champagne" non può essere registrato come marchio dell'Unione europea

Un'agenzia di marketing ha provato a registrare un "suo" Champagne, distorcendone il nome in maniera curiosa