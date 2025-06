La Corte Suprema regala a Trump la via al presidenzialismo assoluto The Donald più forte di Roosevelt e Truman

La recente decisione della Corte Suprema statunitense, che ha sancito una svolta significativa per l'assetto presidenziale, apre le porte a un potere esecutivo senza precedenti. Con il verdetto che rafforza Donald Trump, superando anche figure come Roosevelt e Truman, si solleva un dibattito cruciale sui diritti e i limiti delle istituzioni. Tra le voci discordanti, Sonia Sotomayor denuncia un nuovo regime legale che minaccia i diritti fondamentali. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro degli Stati Uniti?

“Non ci sono più diritti sicuri nel nuovo regime legale creato dalla Corte”. Il giudizio è di Sonia Sotomayor, una delle tre giudici che si sono opposte alla sentenza votata dalla maggioranza conservatrice della Corte Suprema. Il caso in esame riguardava l’Ordine Esecutivo 14160, firmato da Donald Trump il primo giorno del suo governo, il 20 gennaio, con cui il presidente degli Stati Uniti limitava il diritto di cittadinanza per nascita garantito dal 14º Emendamento, lo ius soli. Se, sino a ora, la cittadinanza USA veniva riconosciuta a chiunque fosse nato sul suolo degli Stati Uniti, la misura introdotta da Trump esclude dal diritto di cittadinanza coloro che nascono sul suolo americano da genitori senza visto regolare o con visti di studio e di lavoro temporanei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Corte Suprema regala a Trump la via al presidenzialismo assoluto. The Donald più forte di Roosevelt e Truman

